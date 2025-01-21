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    Матч получится не самым привлекательным

    «Атлетико» — «Байер». Ставка (к. 1.80) и прогноз на Лигу чемпионов 21 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Байер»
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    Флориан Вирц (слева) и Алехандро Гримальдо
    21 января на общем этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» М — «Байер» Л. Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 21 Января 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: сейчас «Атлетико» идет на 11-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре испанской Примеры команда Диего Симеоне сенсационно в гостях уступила «Леганесу» со счетом 0:1. «Атлетико» владел громадным территориальным и игровым преимуществом, но это не помогло.

    Атлетико — Байер: коэффициенты букмекеров

    «Матрасники» пропустили чуть ли не единственный момент в начале второго тайма, а в ответ забить так и не смогли, хотя шансов было предостаточно.

    Ранее в Лиге чемпионов была победа дома над «Слованом» (3:1) и в гостях над «Спартой» (6:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Хименес (з), Рикельме (п), Серлот (н).

    Состояние команды: «Атлетико» уступил первое место в чемпионате Испании своему заклятому врагу «Реала» после поражения «Леганесу». В целом же, команда смотрится в этом сезоне более чем уверенно.

    Симеоне в очередной раз удалось создать удачную версию «Атлетико», который будет бороться за победу во всех турнирах. Состав для этого более чем подходящий.

    «Байер»

    Турнирное положение: после 6 туров «Байер» занимает 4-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Последние матчи: в 18-м туре немецкой Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо уверенно на своем поле победили «Боруссию» Мх со счетом 3:1. Никаких проблем в этой встрече «Байер» не имел, полностью контролируя ход игры.

    Два мяча забил Флориан Вирц, также отличился Патрик Шик, который очень хорош в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды.

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    До этого в Лиге чемпионов был разгромлен «РБ Зальцбург» (5:0) и случилось поражение от «Ливерпуля» (0:4).

    Не сыграют: травмированы — Белосьян (з), Террье (п), Адли (п), Бонифейс (н).

    Состояние команды: постепенно «Байер» после не лучшего старта в сезоне набрал максимальные обороты и почти превратился в себя образца прошлого сезона.

    В чемпионате Германии команда идет следом за «Баварией», а в Лиге чемпионов в лидирующей группе, и может уже после этого матча гарантировать себе участие в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • В 2022 году в ЛЧ «Атлетико» дома сыграл вничью (2:2)

    • Матч в Леверкузене завершился победой «Байера» (2:0)

    • В 2019 году также в ЛЧ соперники обменялись домашними победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» М дают 2,50, а на «Байер» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,08.

    Прогноз: матч очень важен в плане турнирной борьбы и вряд ли обе команды будут раскрываться с первых минут, хотя и стараются играть в атакующий футбол.

    «Атлетико» будет планомерно искать бреши в обороне «Байера», немцы же будут больше держать мяч и контролировать ход игры. Вряд ли тут стоит ждать много забитых голов.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,80.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,40.

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    «Атлетико» — «Байер»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.01.2025. Прогнозы на футбол. Матч получится не самым привлекательным
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