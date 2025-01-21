Атлетико
Байер
«Атлетико»
Турнирное положение: сейчас «Атлетико» идет на 11-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12 очками.
Последние матчи: в 20-м туре испанской Примеры команда Диего Симеоне сенсационно в гостях уступила «Леганесу» со счетом 0:1. «Атлетико» владел громадным территориальным и игровым преимуществом, но это не помогло.
Атлетико — Байер: коэффициенты букмекеров
«Матрасники» пропустили чуть ли не единственный момент в начале второго тайма, а в ответ забить так и не смогли, хотя шансов было предостаточно.
Ранее в Лиге чемпионов была победа дома над «Слованом» (3:1) и в гостях над «Спартой» (6:0).
Не сыграют: травмированы — Хименес (з), Рикельме (п), Серлот (н).
Состояние команды: «Атлетико» уступил первое место в чемпионате Испании своему заклятому врагу «Реала» после поражения «Леганесу». В целом же, команда смотрится в этом сезоне более чем уверенно.
Симеоне в очередной раз удалось создать удачную версию «Атлетико», который будет бороться за победу во всех турнирах. Состав для этого более чем подходящий.
«Байер»
Турнирное положение: после 6 туров «Байер» занимает 4-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Последние матчи: в 18-м туре немецкой Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо уверенно на своем поле победили «Боруссию» Мх со счетом 3:1. Никаких проблем в этой встрече «Байер» не имел, полностью контролируя ход игры.
Два мяча забил Флориан Вирц, также отличился Патрик Шик, который очень хорош в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды.
До этого в Лиге чемпионов был разгромлен «РБ Зальцбург» (5:0) и случилось поражение от «Ливерпуля» (0:4).
Не сыграют: травмированы — Белосьян (з), Террье (п), Адли (п), Бонифейс (н).
Состояние команды: постепенно «Байер» после не лучшего старта в сезоне набрал максимальные обороты и почти превратился в себя образца прошлого сезона.
В чемпионате Германии команда идет следом за «Баварией», а в Лиге чемпионов в лидирующей группе, и может уже после этого матча гарантировать себе участие в плей-офф.
Статистика для ставок
- В 2022 году в ЛЧ «Атлетико» дома сыграл вничью (2:2)
- Матч в Леверкузене завершился победой «Байера» (2:0)
- В 2019 году также в ЛЧ соперники обменялись домашними победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» М дают 2,50, а на «Байер» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,08.
Прогноз: матч очень важен в плане турнирной борьбы и вряд ли обе команды будут раскрываться с первых минут, хотя и стараются играть в атакующий футбол.
«Атлетико» будет планомерно искать бреши в обороне «Байера», немцы же будут больше держать мяч и контролировать ход игры. Вряд ли тут стоит ждать много забитых голов.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,80.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом.
Дополнительная ставка: ничья за 3,40.
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