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    Черчесов остался доволен отношением футболистов к игре с Польшей

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Польши (1:1).

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры. Завладели инициативой. Забили красивый гол. Имели несколько моментов, но не удалось завершить.

    Доволен отношением к игре. После 10 дней сложных тренировок команда играла компактно. Были моменты качественные, когда владели преимуществом, были пяти-десятиминутки, когда отдавали инициативу. Выполнили, что планировали. Сделали шесть замен. Кто-то дебютировал — Сафонов. Вышел молодой парень Мухин.

    Почему Фомина не было сегодня в заявке? Это ни о чем не говорит. Сегодня один день, завтра другой. Решим, кто будет в финальной заявке», — передает слова Черчесова Sport24.

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