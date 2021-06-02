Черчесов остался доволен отношением футболистов к игре с Польшей

Главный тренер сборнойподелился впечатлениями после товарищеского матча со сборной(1:1).

«Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры. Завладели инициативой. Забили красивый гол. Имели несколько моментов, но не удалось завершить.

Доволен отношением к игре. После 10 дней сложных тренировок команда играла компактно. Были моменты качественные, когда владели преимуществом, были пяти-десятиминутки, когда отдавали инициативу. Выполнили, что планировали. Сделали шесть замен. Кто-то дебютировал — Сафонов. Вышел молодой парень Мухин.

Почему Фомина не было сегодня в заявке? Это ни о чем не говорит. Сегодня один день, завтра другой. Решим, кто будет в финальной заявке», — передает слова Черчесова Sport24.