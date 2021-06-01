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    Сборная Швейцарии объявила окончательную заявку на Евро-2020

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Швейцарии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович огласил окончательную заявку на предстоящий чемпионат Европы.

    Джердан Шакири
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    Джердан Шакири

    Вратари: Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин (Монпелье) и Янн Соммер (Боруссия Менхенгладбах);

    Защитники: Мануэль Аканджи (Боруссия Дортмунд), Лорис Бенито (Бордо), Эрай Джемерт (Базель), Нико Эльведи (Боруссия Менхенгладбах), Джордан Лотомба (Ницца), Кевин Мбабу (Вольфсбург), Бечир Омерагич (Цюрих), Рикардо Родригес (Торино), Фабиан Шер (Ньюкасл), Сильван Видмер (Базель);

    Полузащитники: Кристиан Фасснахт (Янг Бойз), Эдимилсон Фернандес (Майнц), Ремо Фройлер (Аталанта), Марио Гавранович (Динамо Загреб), Адмир Мехмеди (Вольфсбург), Гранит Джака (Арсенал), Денис Закария (Боруссия Менхенгладбах), Джибрил Соу (Айнтрахт Франкфурт), Рубен Варгас (Аугсбург);

    Нападающие: Брил Эмболо (Боруссия Менхенгладбах), Джердан Шакири (Ливерпуль), Харис Сеферович (Бенфика), Стивен Зубер (Айнтрахт).

    На чемпионате Европы сборная Швейцарии попала в группу А вместе со сборными Италии, Турции и Уэльса.

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