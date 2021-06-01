Сборная Швейцарии объявила окончательную заявку на Евро-2020

Вратари: Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин (Монпелье) и Янн Соммер (Боруссия Менхенгладбах);
Защитники: Мануэль Аканджи (Боруссия Дортмунд), Лорис Бенито (Бордо), Эрай Джемерт (Базель), Нико Эльведи (Боруссия Менхенгладбах), Джордан Лотомба (Ницца), Кевин Мбабу (Вольфсбург), Бечир Омерагич (Цюрих), Рикардо Родригес (Торино), Фабиан Шер (Ньюкасл), Сильван Видмер (Базель);
Полузащитники: Кристиан Фасснахт (Янг Бойз), Эдимилсон Фернандес (Майнц), Ремо Фройлер (Аталанта), Марио Гавранович (Динамо Загреб), Адмир Мехмеди (Вольфсбург), Гранит Джака (Арсенал), Денис Закария (Боруссия Менхенгладбах), Джибрил Соу (Айнтрахт Франкфурт), Рубен Варгас (Аугсбург);
Нападающие: Брил Эмболо (Боруссия Менхенгладбах), Джердан Шакири (Ливерпуль), Харис Сеферович (Бенфика), Стивен Зубер (Айнтрахт).
На чемпионате Европы сборная Швейцарии попала в группу А вместе со сборными Италии, Турции и Уэльса.