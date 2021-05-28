«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Сульшером

Главный тренерпродолжит возглавлять команду, утверждает The Telegraph.

По данным источника, руководство клуба готово заключить с норвежским специалистом новый трехлетний контракт.

Напомним, Сульшер возглавил английскую команду в марте 2019 года. С тех пор «Манчестер Юнайтед» под руководством 48-летнего специалиста во всех турнирах одержал 71 победу, 30 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение.

В минувшем сезоне «красные дьяволы» дошли до финала Лиги Европы, где в серии пенальти проиграли испанскому «Вильярреалу», а в АПЛ заняли второе место.