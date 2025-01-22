22 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы в нынешней Лиге чемпионов выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Фейеноорд» в 6 стартовых турах набрал 10 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 15 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке роттердамцы не сумели победить. Команда расписала мировую с «Виллемом II» (1:1).

При этом «Фейеноорд» чуть ранее сумел одолеть скромный «Ринсбургс Бойс» (4:1). А вот до того случилось поражение от «Утрехта» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Роттердамцы ныне переживают непростой период. При этом в своем чемпионате команда находится на 4 позиции.

Вообще, «Фейеноорд» традиционно неудачно противостоит баварцам. Из двух очных поединков голландцы по разу уступили и сыграли вничью.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Роттердамцы намерены дать бой столь сильному сопернику.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» в 6 поединках Лиги чемпионов отличилась 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота баварцы пропустили 8 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Баварцы одолели «Вольфсбург» (3:2).

При этом до того команда уверенно переиграла «Хоффенхайм» (5:0). Да и поединок с «Боруссией» М завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при всего 3 пропущенных.

Не сыграют: Жоау Палинья, Саша Буй — травмированы.

Состояние команды: Мюнхенцы побеждают уже 5 матчей кряду. Да и в Лиге чемпионов команда постарается пробиться в топ-8.

В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 зачетных балла.

В кадровом плане «Бавария» выглядит весьма выгодно. В этом поединке баварцы смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Харри Кейн и его партнеры постараются как можно скорее взломать оборону голландцев.

Статистика для ставок

«Бавария» победила в 5 своих последних матчах

Обе команды в Лиге чемпионов забивают в среднем чаще 2 голов за матч

«Фейеноорд» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Баварцы шикарно атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.

«Бавария» выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25