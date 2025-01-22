Фейеноорд
Бавария
«Фейеноорд»
Турнирное положение: Роттердамцы в нынешней Лиге чемпионов выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Фейеноорд» в 6 стартовых турах набрал 10 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 15 раз.
Фейеноорд — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке роттердамцы не сумели победить. Команда расписала мировую с «Виллемом II» (1:1).
При этом «Фейеноорд» чуть ранее сумел одолеть скромный «Ринсбургс Бойс» (4:1). А вот до того случилось поражение от «Утрехта» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Роттердамцы ныне переживают непростой период. При этом в своем чемпионате команда находится на 4 позиции.
Вообще, «Фейеноорд» традиционно неудачно противостоит баварцам. Из двух очных поединков голландцы по разу уступили и сыграли вничью.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Роттердамцы намерены дать бой столь сильному сопернику.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Бавария» в 6 поединках Лиги чемпионов отличилась 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота баварцы пропустили 8 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Баварцы одолели «Вольфсбург» (3:2).
При этом до того команда уверенно переиграла «Хоффенхайм» (5:0). Да и поединок с «Боруссией» М завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при всего 3 пропущенных.
Не сыграют: Жоау Палинья, Саша Буй — травмированы.
Состояние команды: Мюнхенцы побеждают уже 5 матчей кряду. Да и в Лиге чемпионов команда постарается пробиться в топ-8.
В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 зачетных балла.
В кадровом плане «Бавария» выглядит весьма выгодно. В этом поединке баварцы смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Харри Кейн и его партнеры постараются как можно скорее взломать оборону голландцев.
Статистика для ставок
- «Бавария» победила в 5 своих последних матчах
- Обе команды в Лиге чемпионов забивают в среднем чаще 2 голов за матч
- «Фейеноорд» не проигрывал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
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Прогноз: Баварцы шикарно атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.
«Бавария» выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.
Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25