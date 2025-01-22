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    «Милан» уверенно расправится с «Жироной»

    Милан — Жирона: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.06. 22.01.2025

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Жирона»
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    Альваро Мората
    22 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Милан» и «Жирона». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Января 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 23:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Милан» в 6 стартовых турах набрал 12 очков. А вот оборона команды выглядит не особенно монолитно, дав результативный сбой 9 раз.

    Милан — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке миланцы потерпели поражение. Команда была бита «Ювентусом» (0:2).

    При этом «Милан» чуть ранее смог одолеть «Комо» (2:1). Плюс поединок с «Кальяри» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Самуэль Чуквуезе, Рубен Лофтус-Чик, Ноа Окафор, Кристиан Пулишич, Малик Тиау — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Россонери» ныне переживают непростой период. При этом в своем чемпионате команда находится на 8 позиции.

    Сейчас «Милан» утонул в кадровых проблемах. Сразу несколько ведущих игроков команды угодили в клубный лазарет.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Россонери» всего на один зачетный пункт отстают от топ-8.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 30 месте турнирной таблицы.

    Причем «Жирона» в 6 поединках Лиги чемпионов отличилась всего 4 забитыми мячами. А вот пропустили каталонцы 10 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не разжилась баллами. Каталонцы уступили «Севилье» (1:2).

    При этом до того команда минимально переиграла «Алавес». Плюс встреча с «Вальядолидом» принесла уверенную викторию (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Арно Данжума, Боян Мийовски — травмированы.

    Состояние команды: Каталонцы до последней коллизии выиграли 2 раза кряду. Да и Виктор Цыганков постепенно набирает свои лучшие кондиции.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы. Причем отставание от первой шестерки составляет всего 2 очка.

    В кадровом плане «Жирона» выглядит достаточно выгодно. Правда, в этом поединке «доги» не смогут рассчитывать на нескольких ведущих игроков.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Каталонцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» забила всего 4 мяча в 6 турах Лиги чемпионов

    • Обе команды в Лиге чемпионов пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Жирона» до последнего поражения выиграла 2 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Россонери» максимально мотивированы подняться в топ-8, да и родные стены должны помочь.

    «Милан» выглядит сильнее соперника, плюс явно проведет поединок в острых атаках.

    Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

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    «Милан» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.01.2025. Прогнозы на футбол. «Милан» уверенно расправится с «Жироной»
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