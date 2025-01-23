23 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Коста-Рика. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Коста-Рика, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: Американцы удачно выступают в Лиге наций КОНКАКАФ. На данный момент команда попала в полуфинал турнира.

При этом США выиграла в 4 своих последних поединках. Причем на пути в полуфинал американцы уверенно расправились с ершистыми ямайцами.

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Последние матчи: в своем последнем поединке американцы победили. Со счетом 3:1 была обыграна Венесуэла.

При этом чуть ранее американцы одолели ямайцев (4:2). А вот до того те же ямайцы были обыграны лишь минимально.

Вообще, в 5 своих последних матчах США разжилась 4 викториями. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Кристиан Пулишич — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Американцы достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде непросто.

Матчи с Коста-Рикой для команды традиционно складываются весьма продуктивно. В пяти последних очных поединках США выиграла 4 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Американцы способны еще поднатореть в плане реализации.

Коста-Рика

Турнирное положение: Эта команда уже вылетела из Лиги наций КОНКАКАФ. Костариканцы остановились на стадии четвертьфинала.

Причем Коста-Рика в первой встрече минимально уступила панамцам. Ответный поединок завершился боевым паритетом (2:2).

Последние матчи: в предыдущем поединке команда как раз не смогла одолеть панамцев. Причем при счете 2:2 костариканцы забили, но арбитр взятие ворот отменил.

До того команда уверенно переиграла Гватемалу (3:0). А вот поединок с о скромным Суринамом принес лишь паритет (1:1).

Вообще же, Коста-Рика в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе Костариканцы выглядят неуверенно. При этом Коста-Рика способна выдать отдельный яркий поединок.

В последнем очной поединке с американцами команда уверенно победила (2:0). А вот до того были четыре поражения подряд…

Имея симпатичный по именам состав, Коста-Рика уж точно не собирается лишь обороняться. Да и обыграть «штатников» команде вполне по силам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Костариканцы просто обязаны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Американцы победили в 3 своих последних поединках

Костариканцы не могут выиграть 2 матча кряду

Сборная США до последней коллизии от костариканцев обыграла их 4 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 4.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень сходными коэффициентами — 1.80 и 1.78.

Прогноз: Американцы наверняка будут активно атаковать, в чем вполне способны быстро преуспеть.

Номинальные гости имеют серьезные проблемы в плане реализации, да и вообще, не побеждали давненько.

Ставка: Победа США в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90