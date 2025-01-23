США
Коста-Рика
США
Турнирное положение: Американцы удачно выступают в Лиге наций КОНКАКАФ. На данный момент команда попала в полуфинал турнира.
При этом США выиграла в 4 своих последних поединках. Причем на пути в полуфинал американцы уверенно расправились с ершистыми ямайцами.
США — Коста-Рика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке американцы победили. Со счетом 3:1 была обыграна Венесуэла.
При этом чуть ранее американцы одолели ямайцев (4:2). А вот до того те же ямайцы были обыграны лишь минимально.
Вообще, в 5 своих последних матчах США разжилась 4 викториями. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Кристиан Пулишич — травмирован.
Состояние команды: Американцы достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде непросто.
Матчи с Коста-Рикой для команды традиционно складываются весьма продуктивно. В пяти последних очных поединках США выиграла 4 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Американцы способны еще поднатореть в плане реализации.
Коста-Рика
Турнирное положение: Эта команда уже вылетела из Лиги наций КОНКАКАФ. Костариканцы остановились на стадии четвертьфинала.
Причем Коста-Рика в первой встрече минимально уступила панамцам. Ответный поединок завершился боевым паритетом (2:2).
Последние матчи: в предыдущем поединке команда как раз не смогла одолеть панамцев. Причем при счете 2:2 костариканцы забили, но арбитр взятие ворот отменил.
До того команда уверенно переиграла Гватемалу (3:0). А вот поединок с о скромным Суринамом принес лишь паритет (1:1).
Вообще же, Коста-Рика в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе Костариканцы выглядят неуверенно. При этом Коста-Рика способна выдать отдельный яркий поединок.
В последнем очной поединке с американцами команда уверенно победила (2:0). А вот до того были четыре поражения подряд…
Имея симпатичный по именам состав, Коста-Рика уж точно не собирается лишь обороняться. Да и обыграть «штатников» команде вполне по силам.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Костариканцы просто обязаны найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Американцы победили в 3 своих последних поединках
- Костариканцы не могут выиграть 2 матча кряду
- Сборная США до последней коллизии от костариканцев обыграла их 4 раза подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 4.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень сходными коэффициентами — 1.80 и 1.78.
- 3.80ПСЖ — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.40Реал — Ред Булл Зальцбург: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Арсенал — Динамо Загреб: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Американцы наверняка будут активно атаковать, в чем вполне способны быстро преуспеть.
Номинальные гости имеют серьезные проблемы в плане реализации, да и вообще, не побеждали давненько.
Ставка: Победа США в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90