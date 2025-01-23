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    Американцы начнут без прелюдий

    США — Коста-Рика. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на США — Коста-Рика
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    Маурисио Почеттино
    23 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Коста-Рика. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Коста-Рика, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Января 2025 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 03:00 Коста-Рика

    Коста-Рика

  • Сан-Хосе
    •

    США

    Турнирное положение: Американцы удачно выступают в Лиге наций КОНКАКАФ. На данный момент команда попала в полуфинал турнира.

    При этом США выиграла в 4 своих последних поединках. Причем на пути в полуфинал американцы уверенно расправились с ершистыми ямайцами.

    США — Коста-Рика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке американцы победили. Со счетом 3:1 была обыграна Венесуэла.

    При этом чуть ранее американцы одолели ямайцев (4:2). А вот до того те же ямайцы были обыграны лишь минимально.

    Вообще, в 5 своих последних матчах США разжилась 4 викториями. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Кристиан Пулишич — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Американцы достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде непросто.

    Матчи с Коста-Рикой для команды традиционно складываются весьма продуктивно. В пяти последних очных поединках США выиграла 4 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Американцы способны еще поднатореть в плане реализации.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Эта команда уже вылетела из Лиги наций КОНКАКАФ. Костариканцы остановились на стадии четвертьфинала.

    Причем Коста-Рика в первой встрече минимально уступила панамцам. Ответный поединок завершился боевым паритетом (2:2).

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда как раз не смогла одолеть панамцев. Причем при счете 2:2 костариканцы забили, но арбитр взятие ворот отменил.

    До того команда уверенно переиграла Гватемалу (3:0). А вот поединок с о скромным Суринамом принес лишь паритет (1:1).

    Вообще же, Коста-Рика в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе Костариканцы выглядят неуверенно. При этом Коста-Рика способна выдать отдельный яркий поединок.

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    В последнем очной поединке с американцами команда уверенно победила (2:0). А вот до того были четыре поражения подряд…

    Имея симпатичный по именам состав, Коста-Рика уж точно не собирается лишь обороняться. Да и обыграть «штатников» команде вполне по силам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Костариканцы просто обязаны найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Американцы победили в 3 своих последних поединках

    • Костариканцы не могут выиграть 2 матча кряду

    • Сборная США до последней коллизии от костариканцев обыграла их 4 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 4.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень сходными коэффициентами — 1.80 и 1.78.

    Прогноз: Американцы наверняка будут активно атаковать, в чем вполне способны быстро преуспеть.

    Номинальные гости имеют серьезные проблемы в плане реализации, да и вообще, не побеждали давненько.

    Ставка: Победа США в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.90

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