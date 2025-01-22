В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» на своем поле примет «Ред Булл Зальцбург». Поединок пройдет 22 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Ред Булл Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: «Сливочные» занимают лишь 20-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков за 6 туров. «Реал» опережает 25-ю строчку лишь на 2 балла.

Команда уже успела потерять очки на своем поле в Лиге чемпионов. Дома «Реал» набрал 6 очков из 9-и возможных, занимая по этому показателю 14-е место на турнире.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «сливочные» разгромили «Лас-Пальмас» со счетом 4:1. До этого «Реал» одолел «Сельту» (5:2 ДВ.) в Кубке Испании.

В последних 3-х встречах в рамках общего этапа ЛЧ команда проиграла «Милану» (1:3) и «Ливерпулю» (0:2), а также смогла обыграть «Аталанту» (3:2), решив исход матча во 2-м тайме.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Лукас Васкес (перебор желтых карточек), Эдуарду Камавинга, Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Реал» играет здорово, за исключением матча с «Барселоной», где «сливочные» улетели со счетом 2:5. При этом, в последних 5-и встречах «сливочные» забили 19 голов.

В Лиге чемпионов у «Реала» отлично выступает нападающий Винисиус. За 5 матчей в рамках общего этапа Лиги чемпионов бразилец забил 5 голов и сделал голевую передачу.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: Команда занимает 32-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 3 очками в активе после 6-и туров. «Зальцбург» отстает от зоны плей-офф на 5 баллов.

Команда уже практически потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. К слову, «Зальцбург» набрал все 3 балла именно на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом туре австрийской Бундеслиги команда всухую обыграла «Аустрию» со счетом 3:0, а до этого «Зальцбург» с таким же счетом проиграл ПСЖ, пропустив в каждом тайме.

До этого в рамках общего этапа ЛЧ команда крупно проиграла «Байеру» (0:5). Матчем ранее на турнире «Зальцбург» на чужом поле обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:1.

Не сыграют: Мауриц Кьергор, Карим Конате и Самсон Тижани (у всех — травмы).

Состояние команды: Можно ли говорить о том, что у «Зальцбурга» вообще были шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов? Шансов было не так много, но они были.

Предстоящий матч против «Реала» для «Зальцбурга» будет отличной возможностью хлопнуть дверью и доставить проблемы «сливочным» в борьбе за выход в плей-офф.

Статистика для ставок

В последних 11-и встречах во всех турнирах «Реал» проиграл только 1 раз

«Зальцбург» проиграл 2 последних матчах в общем этапе ЛЧ, пропустив за этот период 8 голов

У «Зальцбурга» только 1 победа в последних 7-и встречах на чужом поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.07, победа «Ред Булл Зальцбурга» — 24.00, ничья — за 13.00.

ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Реал» разгромит своего соперника. Команде необходимо закрепляться в зоне плей-офф.

Ставка: Победа «Реала» и тотал 4.5 больше за 2.40.

Прогноз: Можно также использовать фору. Нет сомнений, что «Реал» не оставит и следа от австрийской команды.

Ставка: Победа «Реала» с форой (-3) за 1.93.