Спарта П
Интер
«Спарта» Прага
Турнирное положение: Пражане в нынешней Лиге чемпионов выступают неудачно. Нынче команда пребывает на 28 месте турнирной таблицы.
При этом «Спарта» Прага в 6 стартовых турах набрала всего 4 очка. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 18 раз.
Спарта П — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке пражане сумели победить. Команда уверенно расправилась с «Будё-Глимтом» (3:0).
При этом «Спарта» Прага чуть ранее сумела одолеть «Мальме» (3:1). А вот до того был обыгран еще и «Яблонец» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Велько Бирманчевич, Лукас Хараслин, Матиас Росс, Индрит Тучи — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Пражане ныне находятся на некотором эмоциональном подъеме. При этом в своем чемпионате команда находится на 3 позиции.
Вообще, «Спарта» Прага традиционно успешно противостоит «Интеру». Из 5 последних очных поединков чехи победили 3 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Пражане твёрдо намерены зацепиться за очки.
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» в 6 поединках Лиги чемпионов отличился всего 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота миланцы пропустили лишь один раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Миланцы уверенно одолели «Эмполи» (3:1).
При этом до того команда не смогла переиграть «Болонью» (2:2). А вот поединок с «Венецией» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при всего 6 пропущенных.
Не сыграют: Янн Биссек, Хакан Чалханоглу, Хоакин Корреа — травмированы.
Состояние команды: Миланцы не проигрывают уже больше месяца. Да и в Лиге чемпионов команда постарается подняться повыше в таблице.
В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера Серии А составляет 3 зачетных балла.
В кадровом плане «Интер» выглядит весьма выгодно. Вот только в этом поединке миланцы не смогут рассчитывать на нескольких исполнителей.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. К тому же отличный сезон проводит Маркус Тюрам, настрелявший 13 мячей ив Серии А и один в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Спарта» победила в 3 своих последних матчах
- Миланцы в Лиге чемпионов пропустили всего 1 мяч в 6 поединках
- «Интер» не проигрывает уже больше месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: Миланцы превосходят соперника в классе, к тому же имеют сверхнадежные тылы.
«Интер» выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20