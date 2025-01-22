22 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спарта» Прага и «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Прага — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спарта» Прага

Турнирное положение: Пражане в нынешней Лиге чемпионов выступают неудачно. Нынче команда пребывает на 28 месте турнирной таблицы.

При этом «Спарта» Прага в 6 стартовых турах набрала всего 4 очка. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 18 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке пражане сумели победить. Команда уверенно расправилась с «Будё-Глимтом» (3:0).

При этом «Спарта» Прага чуть ранее сумела одолеть «Мальме» (3:1). А вот до того был обыгран еще и «Яблонец» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Велько Бирманчевич, Лукас Хараслин, Матиас Росс, Индрит Тучи — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Пражане ныне находятся на некотором эмоциональном подъеме. При этом в своем чемпионате команда находится на 3 позиции.

Вообще, «Спарта» Прага традиционно успешно противостоит «Интеру». Из 5 последних очных поединков чехи победили 3 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Пражане твёрдо намерены зацепиться за очки.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» в 6 поединках Лиги чемпионов отличился всего 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота миланцы пропустили лишь один раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Миланцы уверенно одолели «Эмполи» (3:1).

При этом до того команда не смогла переиграть «Болонью» (2:2). А вот поединок с «Венецией» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при всего 6 пропущенных.

Не сыграют: Янн Биссек, Хакан Чалханоглу, Хоакин Корреа — травмированы.

Состояние команды: Миланцы не проигрывают уже больше месяца. Да и в Лиге чемпионов команда постарается подняться повыше в таблице.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера Серии А составляет 3 зачетных балла.

В кадровом плане «Интер» выглядит весьма выгодно. Вот только в этом поединке миланцы не смогут рассчитывать на нескольких исполнителей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. К тому же отличный сезон проводит Маркус Тюрам, настрелявший 13 мячей ив Серии А и один в Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Спарта» победила в 3 своих последних матчах

Миланцы в Лиге чемпионов пропустили всего 1 мяч в 6 поединках

«Интер» не проигрывает уже больше месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Миланцы превосходят соперника в классе, к тому же имеют сверхнадежные тылы.

«Интер» выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20