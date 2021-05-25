«Бетис» продлил контракт с 39-летним хавбеком

39-летний полузащитникпоставил свою подпись под новым контрактом с, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Новое соглашение с возрастным испанцем рассчитано до лета 2022 года.

📣 OFICIAL | Joaquín renueva con el #RealBetis hasta 2022 👑💚

¡Un año más disfrutando del gran capitán! ©😃@joaquinarte#Joaquín2022 pic.twitter.com/JKm6VpTDj6 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 24, 2021

В сезоне 2020/21 Хоакин Санчес провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

Хоакин — воспитанник «Бетиса». Он выступает за клуб второй раз. Футболист провел в команде семь лет с 1999 по 2006-й и вернулся в клуб в 2015 году.