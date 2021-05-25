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    Экс-наставник «Сассуоло» возглавил «Шахтер»

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    «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о назначении Роберто Де Дзерби на должность главного тренера.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    Контракт «горняков» с итальянским специалистом рассчитан на два сезона.

    Де Дзерби прилетел в Киев 25 мая. В ближайшие пару дней он ознакомится с инфраструктурой в столице Украины — тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи

    Последнее место работы Де Дзерби — «Сассуоло», который он возглавил в 2018 году. В завершившемся сезоне его бывшая команда заняла восьмое место в чемпионате Италии.

    «Шахтер» финишировал вторым в чемпионате Украины, пропустив вперед киевское «Динамо» Мирчи Лучечку.

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