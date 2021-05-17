Вратарь «Барселоны» пропустит Евро-2020

Вратарь «Барселоны»получил травму колена, из-за которой не может сборной Германии на чемпионате Европы, сообщает Marca.

Для немецкого футболиста последним в сезоне стал матч чемпионата Испании против «Сельты».

Уже 20 мая тер Стеген отправится в Мальме, где перенесет операцию.

«Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что перенесу операцию на колене. Мне очень жаль пропускать Евро-2020. Впервые за много лет я буду наблюдать за чемпионатом Европы в качестве болельщика.

После летних каникул, надеюсь, что смогу снова выйти на поле. Спасибо болельщикам за поддержку в этом трудном сезоне», — написал тер Стеген в Instagram.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.