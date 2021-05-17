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    Вратарь «Барселоны» пропустит Евро-2020

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген получил травму колена, из-за которой не может сборной Германии на чемпионате Европы, сообщает Marca.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    Для немецкого футболиста последним в сезоне стал матч чемпионата Испании против «Сельты».

    Уже 20 мая тер Стеген отправится в Мальме, где перенесет операцию.

    «Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что перенесу операцию на колене. Мне очень жаль пропускать Евро-2020. Впервые за много лет я буду наблюдать за чемпионатом Европы в качестве болельщика.

    После летних каникул, надеюсь, что смогу снова выйти на поле. Спасибо болельщикам за поддержку в этом трудном сезоне», — написал тер Стеген в Instagram.

    Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

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