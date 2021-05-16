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    Тедеско: В перерыве у нас был выбор — смириться с Лигой Европы или попытаться изменить ход игры

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2) в матче 30-го тура РПЛ.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «В начале игры у меня было очень хорошее ощущение, то, как мы вошли в игру. Были хорошие моменты, хорошие атаки. У Промеса было два прекрасных момента.

    Потом мы потеряли концентрацию и внимание. Это привело к огромному количеству необоснованно потерянных мячей. После этого "Ахмат" начал показывать свои силы. Тут же забили первый гол, потом второй.

    Не знаю, почему так случилось, потому что в подобных матчах важно хорошо начать. Нам это удалось. Но вторая половина тайма складывалась именно таким образом. На перерыв мы ушли, проигрывая 0:2.

    Мы быстро провели анализ и корректировку того, что можно сделать. Самое главное, что все ребята верили в то, что мы можем отыграться, несмотря на не лучшее настроение. Нам это удалось. Мы показали качество и характер сегодня. Поэтому мы заслуженно заняли второе место.

    В перерыве я собрал ребят вместе и спросил: "Все ли верят в то, что мы способны забить два гола и не пропустить третий? Если кто-то не верит в это, нет смысла дальше продолжать разговор". Все сказали, что верят.

    После этого мы немного изменили тактику. Сначала мы говорили спокойно в перерыве, потом ребята чуть завелись. Они смогли показать свои лучшие качества во втором тайме.

    Важно, что мы смогли достаточно быстро забить первый гол. Это дало нам еще больше сил и веры в то, что мы можем изменить ход матча. Это нам в итоге удалось.

    Мы люди, а не машины. У Промеса и Соболева были моменты в первом тайме, чтобы забить. Тогда счет был бы 2:1. Но человеку свойственно ошибаться и в жизни, и на поле. Мы каждый день упорно тренируемся, чтобы не совершать ошибок.

    Идеального матча не может быть. Ошибки неизбежны. После второго гола "Ахмата" было два варианта. Либо мы могли смириться с тем, что попадем в Лигу Европы.

    Либо сказать себе, что не существует плохих дней, а бывает плохая игра. Очень важно это осознать и изменить ход матча в свою пользу.

    Не люблю говорить о себе. Люблю говорить о команде. Результат этого сезона — это работа не двух-трех человек, а работа сплоченной команды. И руководства, и президента клуба, и болельщиков. Без них это было бы невозможно», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    После этой ничьей «Спартак» набрал 57 очков и занял второе место по итогам сезона Тинькофф РПЛ. Столичный клуб вышел в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

    Для Доменико Тедеско игра с «Ахматом» стала последней в качестве главного тренера красно-белых. В декабре прошлого года он заявил, что покинет команду после окончания сезона. Немецкий специалист работает в клубе с 2019 года.

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