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    «Спартак» избежал поражения в Грозном и вышел в Лигу чемпионов

    «Ахмат» — «Спартак»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Московский «Спартак» в выездном матче 30-го тура российской Премьер-лиги разошелся миром с грозненским «Ахматом» — 2:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 20-й минуте, когда Владимир Ильин подобрал мяч после рикошета и четко пробил в нижний угол ворот.

    На 31-й минуте Ильин оформил дубль, нанеся прицельный удар головой после навеса от Артема Поляруса.

    «Красно-белые» ответили на 54-й минуте. Алекс Крал вошел в штрафную, дошел до лицевой и прострелил в центр на Квинси Промеса, который в касание уложил мяч в нижний угол.

    А на 82-й минуте москвичи отыгрались. Роман Зобнин навесил с левого края, Александр Соболев сделал скидку на Виктора Мозеса, и тот нанес мощнейший удар в дальний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Спартак 2:2
    Голы: 1:0 Владимир Ильин (20'), 2:0 Владимир Ильин (31'), 2:1 Квинси Промес (54'), 2:2 Виктор Мозес (83') Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Зоран Нижич (Wilker Angel, 53'), Александр Пуцко, Мирослав Богосавац, Исмаэл Силва Лима (Никита Кармаев, 66'), Артём Полярус (Антон Олегович Швец, 84'), Максим Ненахов, Евгений Харин, Марат Быстров (Бернард Бериша, 53'), Владимир Ильин (Islam Alsultanov, 85') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов (Руслан Литвинов, 80'), Айртон Лукас (Наиль Умяров, 71'), Виктор Мозес, Квинси Промес (Андрей Ещенко, 88'), Алекс Краль (Михаил Игнатов, 80'), Роман Зобнин, Александр Соболев, Джордан Ларссон Предупреждения: Максим Ненахов (8'), Марат Быстров (43'), Георгий Джикия (67'), Бернард Бериша (74'), Роман Зобнин (87'), Александр Соболев (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занял второе место (57 очков) и вышел в Лигу чемпионов. «Ахмат» финишировал 11-м (40 очков).

    Московский «Локомотив» на своем поле одолел «Урал» — 1:0.

    «Шмели» остались в меньшинстве уже на 27-й минуте из-за удаления Рафала Аугустыняка. На 75-й минуте с поля был удален Даниэль Мишкич, так что гости остались вдевятером.

    «Железнодорожники» воспользовались численным преимуществом на 89-й минуте. Федор Смолов от лицевой покатил мяч во вратарскую, где Дмитрий Рыбчинский после обработки пробил в дальний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Урал 1:0
    Гол: 1:0 Дмитрий Рыбчинский (89') Локомотив: Гилерме, Пабло, Ведран Чорлука, Александр Сильянов, Дмитрий Рыбчинский, Гжегож Крыховяк, Станислав Магкеев (Антон Миранчук, 46'), Даниил Куликов, Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов (Дмитрий Живоглядов, 82'), Франсуа Камано (Виталий Лисакович, 8') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Арсен Адамов, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев (Ivan Kuzmichev, 81'), Рафал Аугустыняк, Бранко Йовичич, Вячеслав Подберёзкин (Даниэль Мишкич, 66'), Рамазан Гаджимурадов (Алексей Евсеев, 65'), Эрик Космин Бикфалви (Павел Погребняк, 56') Предупреждения: Арсен Адамов (3'), Гилерме (4'), Рафал Аугустыняк (16'), Рафал Аугустыняк (27'), Бранко Йовичич (36'), Рифат Жемалетдинов (45'), Ярослав Годзюр (69'), Даниэль Мишкич (72'), Даниэль Мишкич (75'), Игорь Калинин (76')

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занял третье место (56 очков), а «Урал» — 12-е (34 очка).

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