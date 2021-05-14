Агент Рыбуса: Мацей точно доиграет в «Локо» до лета 2022 года

Агент, представляющий защитника «Локомотива», рассказал о будущем своего клиента.

Ранее в СМИ появились новости о том, что железнодорожники могут приобрести на позицию Рыбуса футболиста ЦСКА Наира Тикнизяна.

«Несмотря на то, что появляются новости, что левый защитник ЦСКА Наир Тикнизян близок к переходу в "Локомотив", могу с уверенностью сказать, что Мацея это никак не коснется.

У него контракт до следующего лета. Он точно доиграет в "Локо" до этого времени», — сказал Пекарски Sport24.

31-летний Рыбус в текущем сезоне провел 37 матчей во всех турнирах за «Локо», забив один мяч и отдав четыре голевых паса.