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    Агент Рыбуса: Мацей точно доиграет в «Локо» до лета 2022 года

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    Агент Мариуш Пекарски, представляющий защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал о будущем своего клиента.

    Мацей Рыбус
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    Мацей Рыбус

    Ранее в СМИ появились новости о том, что железнодорожники могут приобрести на позицию Рыбуса футболиста ЦСКА Наира Тикнизяна.

    «Несмотря на то, что появляются новости, что левый защитник ЦСКА Наир Тикнизян близок к переходу в "Локомотив", могу с уверенностью сказать, что Мацея это никак не коснется.

    У него контракт до следующего лета. Он точно доиграет в "Локо" до этого времени», — сказал Пекарски Sport24.

    31-летний Рыбус в текущем сезоне провел 37 матчей во всех турнирах за «Локо», забив один мяч и отдав четыре голевых паса.

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