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    Стадион «Зенита» — самая посещаемая арена Европы в сезоне 2020/21

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    «Газпром Арена» стала самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона 2020/21, сообщает официальный сайт «Зенита».

    Стадион «Зенита»
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    Стадион «Зенита»

    В среднем на домашних играх с участием «сине-бело-голубых» в РПЛ, Кубке России и Лиге чемпионов побывали 18 937 зрителей.

    Кроме того, арена «Зенита» вошла в тройку самых заполняемых стадионов мира, уступив только китайскому «Гуанчжоу» (28 059 в двух матчах Суперлиги сезона-2021) и американской «Атланте Юнайтед» (20 335 в одной игре кампании-2021).

    Из российских стадионов в список самых посещаемых футбольных арен мира в этом сезоне попали стадион «Ростова» (пятое место, 13 682 зрителей в среднем), «Краснодара» (11-е место, 10 010), «Спартака» (15-е место, 9 594) и «Ротора» (18-е место, 8 845).

    Напомним, что во многих европейских чемпионатах матчи проходят при пустых трибунах из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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