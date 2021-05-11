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    Финал Лиги чемпионов может пройти в Португалии

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    Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 может быть перенесен из Стамбула, сообщает журналист Николо Скиры.

    Финал Лиги чемпионов может пройти в Португалии
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    Финал Лиги чемпионов может пройти в Португалии

    Как передает источник, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести решающий матч турнира в Лиссабон. Об окончательном решении объявят в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что перенос может быть связан с тем, что Турция с 29 апреля по 17 мая ввела полный локдаун из-за обострившейся ситуации с пандемией коронавируса.

    Стоит отметить, что в прошлом сезоне мюнхенская «Бавария» на поле лиссабонского стадиона «Да Луж» сумела обыграть ПСЖ (1:0) и завоевала кубок Лиги чемпионов.

    Однако, на этот раз организаторы предлагают провести игру на еще одной крупной арене этой страны — домашнем стадионе Порту, «Драгау».

    Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдет 29 мая.

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