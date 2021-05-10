Терюшков: Если бы не было удаления, «Химки» бы выиграли у «Спартака»

Министр спорта Московской областиподвел итоги матча 29-го тура чемпионата России, в которомна своей домашней арене обыграл(2:1).

Напомним, что на 27-й минуте форвард подмосковной команды Максим Глушенков отличился забитым голом, а спустя десять минут получил прямую красную карточку за грубой фол на защитнике красно-белых Лукасе Айртоне.

«Если бы удаления не было, мы бы выиграли. У "Спартака" не было бы шансов.

Удаление справедливое, тут вопросов нет. Глушенков не справился с эмоциями. Он и герой и антигерой матча.

В "Химках" ребята играют в свой футбол. Мы показываем, что за небольшие деньги и с той идеологией, которую мы заявили в начале сезона, можно двигаться и развивать отечественный футбол», — цитирует Терюшкова Sport24.

После 29 туров «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. 16 мая команда Игоря Черевченко сыграет дома против «Сочи».