Верратти повредил связки колена и может не сыграть на Евро

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»получил на тренировке ушиб правого колена с растяжением внутренней боковой связки.

Углубленное обследование назначено на понедельник, 10 мая, сообщает клубная пресс-служба.

По данным La Gazzetta dello Sport, Верратти пропустит оставшиеся матчи ПСЖ, а его участие в Евро со сборной Италии под вопросом, пока нет результатов обследования.

С такой травмой, как у Верратти, обычно пропускают около месяца, затем нужно еще несколько дней, чтобы восстановиться, пишет журналист Танкреди Палмери.

Если так и будет, итальянец рискует пропустить групповой этап и может восстановиться к плей-офф.

Напомним, Верратти пропустил чемпионат Европы в 2016 году из-за травмы. Евро-2020 начнется 11 июня и закончится 11 июля.