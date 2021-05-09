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    Верратти повредил связки колена и может не сыграть на Евро

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    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти получил на тренировке ушиб правого колена с растяжением внутренней боковой связки.

    Марко Верратти
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    Марко Верратти

    Углубленное обследование назначено на понедельник, 10 мая, сообщает клубная пресс-служба.

    По данным La Gazzetta dello Sport, Верратти пропустит оставшиеся матчи ПСЖ, а его участие в Евро со сборной Италии под вопросом, пока нет результатов обследования.

    С такой травмой, как у Верратти, обычно пропускают около месяца, затем нужно еще несколько дней, чтобы восстановиться, пишет журналист Танкреди Палмери.

    Если так и будет, итальянец рискует пропустить групповой этап и может восстановиться к плей-офф.

    Напомним, Верратти пропустил чемпионат Европы в 2016 году из-за травмы. Евро-2020 начнется 11 июня и закончится 11 июля.

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