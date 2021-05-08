«Шеффилд» — «Кристал Пэлас»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет в матче был открыт гостями уже на 2-й минуте. Эберечи Эзе сделал пас в штрафную на Кристиана Бентеке, который метров с двенадцати ударил по воротам. Мяч после рикошета от защитника оказался в сетке.

А на 88-й минуте Эзе пробежал половину поля, вошёл в штрафную площадь хозяев и пробил низом в дальний угол — снова рикошет помог «Кристал Пэлас».

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас 0:2 Голы: 0:1 Кристиан Бентеке (2'), 0:2 Эберечи Эзе (88') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Кин Брайан (Крис Башам, 80'), Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Сандер Берге (Бен Осборн, 60'), Оливер Норвуд, Оливер Бёрк (Daniel Jebbison, 65'), Дэвид Макголдрик Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Тайрик Митчелл, Лука Миливоевич, Джеффри Шлупп (Жайро Ридевальд, 71'), Эберечи Эзе, Эндрос Таунсенд (Джордан Айю, 75'), Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке Предупреждения: Джоэл Уорд (30'), Оливер Норвуд (38')

«Кристал Пэлас» поднялся на 13-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко. «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее 20-е место, имея в активе 17 очков.