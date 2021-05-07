Чеферин о реинтеграции 9 из 12 клубов Суперлиги: С остальными УЕФА будет разбираться

Президент УЕФАпрокомментировал реинтеграцию девяти из двенадцати клубов, которые участвовали в Суперлиге.

Девять из двенадцати клубов — «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» — договорились с УЕФА по поводу реинтеграции.

«Реал», «Ювентус» и «Барселона» отказались выходить из Суперлиги, решение по ним примут позднее.

«Две недели назад я сказал на конгрессе УЕФА: нужно быть сильными, чтобы признать ошибку. Эти клубы именно так и поступили. Принимая свои обязательства и готовность исправить ошибки, УЕФА хочет оставить эту главу позади и двигаться вперед в позитивном ключе.

Меры, о которых объявили сегодня, достаточно серьезные, но УЕФА не оставит себе деньги, которые получит от штрафов. Средства будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию.

Эти клубы быстро осознали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать свое раскаяние и приверженность европейскому футболу.

Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в так называемой Суперлиге, и УЕФА будет разбираться с этими клубами в дальнейшем», — сказал Чеферин пресс-службе УЕФА.