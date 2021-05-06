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    Тухель: Матч с «Реалом» получился фантастическим

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    В ответном полуфинальном матче «Челси» на своем поле обыграл «Реал» со счетом 2:0.

    «Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным — "Реал" много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность.

    Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!

    В футболе можно пропустить в любой момент. "Реал" в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю.

    Но мы все равно провели отличный матч — старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.

    У Менди сильные руки и устойчивая психика. Хороший парень. Рад, что ему снова удалось не пропустить.

    Спросите меня за четыре дня до финала, когда наступит игровая неделя. Сейчас слишком рано думать об этом.

    Игроки могут получить травму или потерять форму. Что угодно может произойти. Надо подождать и смотреть, что будет.

    Надеюсь, мы приедем в Стамбул с сильным составом. Дело еще не сделано. Мы хотим пройти весь путь до конца, а значит, поедем в Стамбул за победой», — сказал игрок в беседе с BT Sport.

    В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов, где 29 мая сыграет в Стамбуле с «Манчестер Сити».

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