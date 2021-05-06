Финал Лиги чемпионов может пройти в Англии

Финал Лиги чемпионов междуможет пройти в Англии, сообщает Sky Sports.

Как передает источник, «Астон Вилла» предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме как альтернативный вариант.

Пока планируется, что финал будет сыгран 29 мая в Стамбуле. При этом в Турции с 29 апреля по 17 мая введет полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. В УЕФА заверили, что эти запреты не помешают провести матч.

В свою очередь «Астон Вилла» аргументирует свое предложение тем, что в финале играют две английские команды и 8 тысячам английских фанатов не придется лететь в Турцию. Камнем преткновения может стать тот факт, что стадион не соответствует стандартам УЕФА.

Отмечается, что место проведения решающего матча турнира может быть изменено только в случае, если правительство Турции решит, что проводить игру в Стамбуле небезопасно.