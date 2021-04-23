УЕФА выплатит России компенсацию за проведение дополнительных матчей Евро

Алексей Сорокин Фото: globallookpress.com
Об этом рассказал генеральный директор Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
«Дополнительные расходы? Определенная компенсация предусмотрена со стороны УЕФА в рамках согласованных параметров.
Обидно ли, что не получили дополнительный матч плей-офф? Каждый следующий матч несет не только почет, но и риски. Особенно для поля. Здесь надо балансировать.
Что касается билетов, сейчас мы знаем только то, что все билеты в Дублине отменены. А их обладатели имеют приоритетное право на покупку их в новых городах.
Вместимость остается такой, которую заявляли — 50 процентов. Пока ничего не могу сказать про увеличение. Все это еще будет обсуждаться, все зависит от ситуации», — цитирует Сорокина «Чемпионат».