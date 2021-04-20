Источник: Глейзеры могут продать «МЮ» из-за скандала с Суперлигой

Семья, владеющая, может рассмотреть вариант с продажей клуба, сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.

Такое решение возможно из-за событий, развернувшихся вокруг футбольной Суперлиги Европы — «МЮ» является одним из 12 клубов-основателей турнира.

Решение «МЮ» войти в европейскую футбольную Суперлигу вызвало негативную реакцию болельщиков манкунианцев, других клубов АПЛ и руководства УЕФА и ФИФА.

Ранее стало известно, что Эд Вудворд покинул пост вице-президента «Манчестер Юнайтед», который он занимал с 2005 года.

Глейзеры приобрели «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 млн фунтов.

20 апреля стало известно, что 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира после того, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» решили выйти из состава его участников.