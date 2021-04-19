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    Еврокубки и чемпионаты могут быть остановлены, результаты — аннулированы

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    Национальные чемпионаты Испании, Англии и Италии, а также Лига Европы и Лига чемпионов, могут быть оставлены или даже отменены из-за объявления создания европейской Суперлиги 18 апреля. Об этом, в частности, сообщают испанские AS и Marca.

    Флорентино Перес, президент «Реала». Вдохновитель идеи создания Суперлиги
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    Флорентино Перес, президент «Реала». Вдохновитель идеи создания Суперлиги

    Предполагается, что УЕФА может дисквалифицировать поднявшие мятеж клубы. Что, в свою очередь, может привести к аннулированию результатов турниров, в которых они участвуют.

    Накануне 12 клубов («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Милан», «Интер» и «Ювентус») объявили о создании нового закрытого турнира — Суперлиги, в котором будут играть 20 участников. 15 из них на постоянной основе, 5 — ротация.

  • Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги
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    • Отметим, что из 15 команд-основательниц пока известны только 12. В приведенном перечне команд нет ни одной из Германии и Франции.

    Официально УЕФА не объявлял своего формального решения по поводу санкций, которые могут быть введены против клубов, создавших новый турнир.

    Суперлига может стартовать уже в августе 2021 года. 20 команд будут разбиты на две группы. Клубы проведут по одному матчу дома и на выезде друг с другом (18 туров).

    В четвертьфинал выходят по 3 команды, 4-5 команды сыграют мини-плей-офф.

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