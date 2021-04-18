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    Слуцкий недоволен судейством в матче с «Уралом»

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча с «Уралом» (1:0) в 26-м туре чемпионата России.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Абсолютно два разных тайма. В первом тайме доминировали, создавали большое количество моментов, играли максимально разнообразно. Во втором тайме отдали преимущество, очень сильно сели.

    Нельзя сказать, что "Урал" создавал момент за моментом, но тем не менее у нас совсем не получились атакующие действия. Пытались заменами и тактическими перестановками что-то исправить, но не удалось. Ситуация еще была усугублена второй желтой карточкой Макарова и концовку пришлось играть вдесятером.

    Хвича тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ.

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    • У Йевтича всегда была шикарная левая нога. Мы это знали и всегда говорили ему: когда не только мы будем знать, что у тебя прекрасная левая нога. На тренировках он наверно забивал больше всех. То, что мы знали, что у него есть, наконец-то стало проявляться во всех матчах подряд.

    Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

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