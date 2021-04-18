«Урал» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу надв выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперед на 45-й минуте. Дарко Йевтич сыграл на подборе возле штрафной площади и нанес плотный удар, Ярослав Годзюр кончиками пальцев коснулся мяча, но игровой снаряд все равно влетел в сетку.

На 82-й минуте «Рубин» не только остался в меньшинстве из-за удаления Дениса Макарова, но и вынужден был смириться с назначением пенальти в свои ворота. Впрочем, Андрей Панюков, подошедший к мячу, не сумел переиграть Юрия Дюпина, спасшего казанцев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Рубин 0:1 Гол: 0:1 Дарко Йевтич (45') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Арсен Адамов (Денис Кулаков, 81'), Владимир Рыков, Андрей Егорычев (Артем Максименко, 87'), Ylldren Ibrahimaj (Андрей Панюков, 62'), Даниэль Мишкич, Алексей Евсеев, Рамазан Гаджимурадов, Павел Погребняк Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, Дарко Йевтич (Михаил Костюков, 87'), Олег Шатов (Александр Зуев, 86'), Оливер Абильгор, Джордже Деспотович, Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 32'), Денис Макаров Предупреждения: Георгий Зотов (21'), Андрей Егорычев (25'), Денис Макаров (34'), Рамазан Гаджимурадов (53'), Солтмурад Бакаев (56'), Оливер Абильгор (64'), Илья Самошников (68'), Денис Макаров (82'), Юрий Дюпин (90')

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» поднялся на четвертое место (46 очков), «Урал» идет 12-м (30 очков).