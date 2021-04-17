«Челси» — «Манчестер Сити»: счет 1:0, обзор гола

Томаса Тухеля стал первым финалистом Кубка Англии 2021 года. Команда обыграласо счетом 1:0.

Единственный гол забил Заким Зиеш. Гол случился на 55 минуте поединка, когда партнеры по команде отдали разрезающую передачу на Тимо Вернера. Немец прорвался между защитниками и отдал в центр штрафной на Зиеша. Тот пробил в пустые ворота.

Футбол. Англия. Кубок ФА Челси — Манчестер Сити 1:0 Гол: 1:0 Хаким Зиеш (55') Челси: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва (Курт Зума, 88'), Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Мэйсон Маунт (Кристиан Пулишич, 70'), Бен Чилвел, Хаким Зиеш (Эмерсон, 79'), Рис Джеймс, Тимо Вернер (Кай Хаверц, 79') Манчестер Сити: Закари Стеффен, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Рахим Стерлинг, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Филип Фоден, 48'), Ферран Торрес (Илкай Гюндоган, 64'), Фернандиньо, Габриэл Жезус Предупреждения: Рис Джеймс (34'), Фернандиньо (63'), Сесар Аспиликуэта (90'), Эмерик Лапорт (90'), Рубен Диаш (90')

В финале «Челси» сыграет с победителем матча «Лестер» — «Саутгемптон», на который у нас есть прогноз.

«Манчестер Сити» 25 апреля сыграет в финале Кубка лиги с «Тоттенхэмом».