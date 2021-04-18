«Лестер» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 1/2 финала Кубка Англии. Матч пройдет 18 апреля в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 20:30 мск. «Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» в четвертьфинале Кубка Англии одержал уверенную победу над «Манчестер Юнайтед». Команда Брендана Роджерса выиграла у «красных дьяволов» со счетом 3:1. В том матче у «МЮ» не было ни малейших шансов на успех, «Лестер» оказался идеально готов тактически.

Между тем, два недавних матча в АПЛ «Лестер» провел не очень удачно. Сначала «лисы» уступили «Манчестер Сити», а затем проиграли «Вест Хэму», одному из главных конкурентов за место в топ-4.

Если смотреть еще дальше, то в последних восьми матчах у «Лестера» четыре поражения. Как и в прошлом году, команда Роджерса не очень уверенно проводит заключительную часть сезона.

«Лестер» смог не пропустить только в двух из десяти предыдущих матчей.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» проделал невероятный путь в Кубке Англии. Все началось с победы над скромным «Шрусбери Таун», но потом были матчи против «Арсенала» и «Вулверхэмптона».

И «Саутгемптон» показал невероятный характер. Команда Ральфа Хазенхюттля у «Арсенала» выиграла со счетом 1:0, а у «Вулверхэмптона» — 2:0.

В четвертьфинале «святые» разгромили «Борнмуту» — 3:0.

Все прогнозы на АПЛ

В АПЛ «Саутгемптон» во второй половине сезона не так хорош, как в начале. Все резко изменилось в тот момент, когда стало ясно, что команда может не переживать за свое будущее, вылет ей точно не грозит.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Саутгемптона» — за 4.05.

Ранее в этом сезоне «Лестер» обыгрывал «Саутгемптон» на своем поле в рамках АПЛ. Но это абсолютно ничего не значит в контексте кубковой игры, тем более в полуфинале.

«Саутгемптон» ранее уже прошел «Арсенал» и «Вулверхэмптон», которые вряд ли сильно хуже «Лестера».

Ставка — обе команды забьют за 1.80.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Саутгемптона» больше 1,0 за 2.11. У «Лестера» в последнее время хватает проблем в обороне.