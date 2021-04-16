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    Эмери: Я привык к матчам против своих бывших клубов

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 финала испанский клуб обыграл загребское «Динамо» (2:1, 1:0).

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Прежде всего, я привык к матчам против своих бывших клубов, так что игра против "Арсенала", который я тренировал, не станет для меня каким-то новым опытом. Это наш шанс закрепиться в высшем эшелоне европейского футбола.

    Главное — получать удовольствие от того, чего мы достигли к этому моменту, и прервать серию вылетов в полуфиналах.

    Для "Вильярреала" это пятый полуфинал в еврокубках, а для меня лично — шестой. Это доказывает, что у нас есть силы, и это является предметом нашей гордости.

    Нам нужно прочувствовать происходящее, выйти на поле и насладиться моментом», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

    В полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» встретится с «Арсеналом». Первые матчи пройдут 29 апреля, ответные — 6 мая.

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