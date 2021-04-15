Милнер: У «Ливерпуля» было много стремления, но этого не хватило

Джеймс Милнер Фото: globallookpress.com
«Мы играли хорошо, но если не реализуешь свои моменты, то будешь за это наказан. Было много стремления, но этого сегодня не хватило.
Разумеется, соперник был очень опытен, это топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы. Просто не смогли реализовать свои моменты.
Мы тоже достаточно долго играем в этом турнире. В таких матчах болельщики могут дать многое команде, но не хочу сказать, что их отсутствие сыграло решающую роль. Мы сыграли хорошо, достойно себя проявили, но этого не хватило», — цитирует Милнера пресс-служба УЕФА.
Мадридский клуб в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Челси».