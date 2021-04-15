Милнер: У «Ливерпуля» было много стремления, но этого не хватило

Полузащитниквысказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против(0:0).

«Мы играли хорошо, но если не реализуешь свои моменты, то будешь за это наказан. Было много стремления, но этого сегодня не хватило.

Разумеется, соперник был очень опытен, это топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы. Просто не смогли реализовать свои моменты.

Мы тоже достаточно долго играем в этом турнире. В таких матчах болельщики могут дать многое команде, но не хочу сказать, что их отсутствие сыграло решающую роль. Мы сыграли хорошо, достойно себя проявили, но этого не хватило», — цитирует Милнера пресс-служба УЕФА.

Мадридский клуб в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Челси».