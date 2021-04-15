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    Милнер: У «Ливерпуля» было много стремления, но этого не хватило

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    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:0).

    Джеймс Милнер
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    Джеймс Милнер

    «Мы играли хорошо, но если не реализуешь свои моменты, то будешь за это наказан. Было много стремления, но этого сегодня не хватило.

    Разумеется, соперник был очень опытен, это топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы. Просто не смогли реализовать свои моменты.

    Мы тоже достаточно долго играем в этом турнире. В таких матчах болельщики могут дать многое команде, но не хочу сказать, что их отсутствие сыграло решающую роль. Мы сыграли хорошо, достойно себя проявили, но этого не хватило», — цитирует Милнера пресс-служба УЕФА.

    Мадридский клуб в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Челси».

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