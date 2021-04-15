«Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0.

«Красные дьяволы» вышли вперед на 6-й минуте. Поль Погба сделал скидку на Эдинсона Кавани, который ударом с разворота метров с десяти отправил мяч в сетку.

На последней минуте основного времени окончательный результат установил Хесус Вальехо, срезав мяч в свои ворота.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Манчестер Юнайтед — Гранада 2:0 Голы: 1:0 Эдинсон Кавани (6'), 2:0 Хесус Вальехо (автогол) (90') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака (Брендон Уильямс, 82'), Аксель Туанзебе, Поль Погба (Донни ван де Бек, 46'), Мэйсон Гринвуд (Amad, 82'), Фред, Бруну Фернандеш (Хуан Мата, 73'), Неманья Матич, Эдинсон Кавани (Даниэль Джеймс, 60') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес (Неуэн Перес, 82'), Карлос Нева (Виктор Диас, 75'), Хесус Вальехо, Максим Гоналон (Хорхе Молина, 32'), Дарвин Мачис, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди (Антонио Пуэртас, 46'), Роберто Сольдадо (Луис Суарес, 46') Предупреждения: Поль Погба (17'), Роберто Сольдадо (20'), Херман Санчес (61'), Карлос Нева (74'), Анхель Монторо (80')

В Гранаде «Манчестер Юнайтед» тоже победил 2:0, поэтому вышел в полуфинал, где сыграет с «Ромой».