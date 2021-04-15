ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеНечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул?
  • 23:52
    • «Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы
  • 23:52
    • «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» победил «Гранаду»
  • 23:50
    • «Арсенал» отправил в ворота «Славии» четыре безответных мяча
  • 23:52
    • «Вильярреал» второй раз обыграл загребское «Динамо» в четвертьфинале ЛЕ
  • 22:49
    • Нападающий «Арсенала» заразился малярией
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» победил «Гранаду»

    «Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед Футбол Англии Гранада Футбол Испании Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Гранадой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Эдинсон Кавани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдинсон Кавани

    Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0.

    «Красные дьяволы» вышли вперед на 6-й минуте. Поль Погба сделал скидку на Эдинсона Кавани, который ударом с разворота метров с десяти отправил мяч в сетку.

    На последней минуте основного времени окончательный результат установил Хесус Вальехо, срезав мяч в свои ворота.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Манчестер Юнайтед — Гранада 2:0
    Голы: 1:0 Эдинсон Кавани (6'), 2:0 Хесус Вальехо (автогол) (90') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака (Брендон Уильямс, 82'), Аксель Туанзебе, Поль Погба (Донни ван де Бек, 46'), Мэйсон Гринвуд (Amad, 82'), Фред, Бруну Фернандеш (Хуан Мата, 73'), Неманья Матич, Эдинсон Кавани (Даниэль Джеймс, 60') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес (Неуэн Перес, 82'), Карлос Нева (Виктор Диас, 75'), Хесус Вальехо, Максим Гоналон (Хорхе Молина, 32'), Дарвин Мачис, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди (Антонио Пуэртас, 46'), Роберто Сольдадо (Луис Суарес, 46') Предупреждения: Поль Погба (17'), Роберто Сольдадо (20'), Херман Санчес (61'), Карлос Нева (74'), Анхель Монторо (80')

    В Гранаде «Манчестер Юнайтед» тоже победил 2:0, поэтому вышел в полуфинал, где сыграет с «Ромой».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отцепит ли «Эвертон» из борьбы за Лигу чемпионов «Тоттенхэм»?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Быки» продолжат погоню за мюнхенцами
  • «Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Вернется ли «Спортинг» на победный путь?
  • «Фаренсе» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рединг — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Ахмат — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч 17 апреля в Омске на стадионе Красная звезда местный Иртыш сыграет с Балтикой в 37-м туре первенства первой российской лиги
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры