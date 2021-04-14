Стукалов: Для Газизова важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

Главный тренер «Уфы»поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 26-м туре чемпионата России.

«Понимание игры "Спартака" у меня есть. Я и раньше, понятное дело, смотрел матчи красно-белых. Сейчас углубился в эту тему. Еще посмотрю, изучу. Дома команда Тедеско играет очень агрессивно, ударно начинает встречи. В первые 20 минут москвичи выглядят действительно мощно.

Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, "Спартак" или "Ахмат"? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

Газизов против Федуна? Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы "Уфа" набрала очки, а не насолила "Спартаку". Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное — решить задачу, сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Стукалова «Спорт-Экспресс».

«Уфа» в первом матче под руководством Стукалова разгромила «Ахмат» (3:0).