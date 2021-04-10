Кайрат — FC Arys прямая трансляция 10.04.2021, смотреть онлайн

В 14:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кайрат» — «FC Arys». Коэффициент ставки — 2.18.

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