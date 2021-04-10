«Кайрат»
По итогам прошлого сезона «Кайрат» впервые с 2004 года завоевал золотые награды чемпионата Казахстана, тем самым став 3-кратным обладателем данного трофея.
«Желто-черные» начали этот сезон с Суперкубка Казахстана. На полуфинальной стадии они по пенальти проиграли «Тоболу» (3:3, пен. 2:4), а в игре за третье место переиграли карагандинский «Шахтер» (2:1).
Внутреннее первенство команда из Алматы начала хорошо, выиграв обе проведенные встречи, поочередно одолев дома 2:0 «Жетысу» и на выезде «Кайсар» со счетом 3:0.
В минувшем туре «Кайрат» допустил первую осечку, сыграв вничью на своем поле с «Таразом» (2:2). При этом хозяева проигрывали после первого тайма 0:2.
«Туран»
В минувшем сезоне «Туран», носивший еще тогда название «Арыс», выступал в первой лиги, заняв там второе место в одной из групп и получил повышение в классе, которое станет для него дебютным.
Коллектив из города Туркестан почетно стартовал в элите казахского футбола, сыграв вничью на своем поле с многократным чемпионом страны «Астаной» (2:2).
Во втором туре первенства «золотисто-голубые» крупно проиграли на выезде «Жетысу» со счетом 0:3, а в минувшем игровом дне дома поделили очки с «Кайсаром» (1:1), обменявшись голами уже в компенсированное время.
Прогноз и ставка на «Кайрат» — «Туран»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.22.
На викторию «Турана» дают — 12.00, ничья оценена — в 5.90.
Прогнозируем, что действующий чемпион на свое арене крупно обыграет абсолютного дебютанта лиги. Наша ставка — П1 с форой (-2).