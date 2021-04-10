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    Примера. Эль-Класико в Мадриде, «Атлетико» в гостях у «Бетиса»

    Обзор матчей 30 тура испанской Примеры

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    Лионель Месси
    С 9 по 12 апреля в чемпионате Испании по футболу состоятся матчи 30 тура.

    «Уэска» — «Эльче» 3:1

    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Уэска» одержала домашнюю победу над «Эльче» — 3:1.

    В составе победителей дубль оформил Рафаэль Мир, один раз отличился Сандро Рамирес.

    Еще один мяч в свои ворота защитник «Уэски» Денис Вавро.

    Футбол. Испания. Примера
    Уэска — Эльче 3:1
    Голы: 1:0 Рафаэль Мир Висенте (3'), 1:1 Денис Вавро (автогол) (4'), 2:1 Сандро Рамирес (30'), 3:1 Рафаэль Мир Висенте (пенальти) (88') Уэска: Андрес Фернандес, Пабло Инсуа, Хорхе Пулидо, Денис Вавро (Микель Рико, 65'), Педро Москера (Димитриос Сиовас, 65'), Давид Феррейро (Идрисса Думбия, 80'), Хавьер Галан, Педро Лопес, Хайме Сеоане, Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 58'), Рафаэль Мир Висенте Эльче: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Дани Кальво, Антонио Барраган (Элибельтон Паласиос, 46'), Хоан Мохика, Иван Марконе, Тете Моренте (Гидо Каррильо, 64'), Рауль Гутьеррес, Фидель Чавес (Эмилиано Ариэль Ригони, 70'), Лукас Бое, Пере Милья (Хосан, 64') Предупреждения: Фидель Чавес (52'), Серхио Гомес (60'), Давид Феррейро (72'), Гонсало Верду (90')

    «Уэска» с 27 очками идет 16-й в таблице Лиги 1. «Эльче» — 18-й (26).

    «Уэска» в следующем туре 18 апреля сыграет с «Алавесом» в гостях. «Эльче» в этот же день также на выезде встретится с «Осасуной».

    «Хетафе» — «Кадис»

    10 апреля, 15:00 мск

    «Атлетик» Б — «Алавес»

    10 апреля, 17:15 мск

    «Эйбар» — «Леванте»

    10 апреля, 19:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Барселона»

    10 апреля, 22:00 мск

    «Вильярреал» — «Осасуна»

    11 апреля, 15:00 мск

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

    11 апреля, 17:15 мск

    «Вальядолид» — «Гранада»

    11 апреля, 19:30 мск

    «Бетис» — «Атлетико» М

    11 апреля, 22:00 мск

    «Сельта» — «Севилья»

    12 апреля, 22:00 мск

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