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    Дубль Кейна не помог «Тоттенхэму» победить «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: счет 2:2, обзор голов

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    В матче 30 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2).

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    После гола Жоэлинтона «Сороки» вышли вперед, но вскоре Харри Кейн оформил дубль и перевернул ход поединка.

    От поражения «Ньюкасл» спас Джозеф Уиллок, который сравнял счет на 86 минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Тоттенхэм 2:2
    Голы: 1:0 Жоэлинтон (28'), 1:1 Гарри Кейн (30'), 1:2 Гарри Кейн (34'), 2:2 Джозеф Уиллок (85') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Пол Дамметт, Джамал Ласcеллс, Мэтт Ритчи, Эмиль Крафт (Джозеф Уиллок, 79'), Jacob Murphy (Хавьер Манкильо, 83'), Джонджо Шелви, Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф, Жоэлинтон, Дуайт Гейл (Аллан Сент-Максимен, 71') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Давинсон Санчес, Джо Родон, Джафет Танганга, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо (Гарет Бэйл, 88'), Лукас Моура (Эрик Ламела, 64'), Тангай Н'Домбеле, Гарри Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46') Предупреждения: Джовани Ло Чельсо (45'), Джафет Танганга (64'), Пол Дамметт (65'), Джонджо Шелви (72'), Мигель Альмирон (85')

    «Ньюкасл» не может выиграть седьмой матч подряд и сейчас занимает 17 место (29). «Тоттенхэм» на пятой позиции (49).

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