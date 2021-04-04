«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: счет 2:2, обзор голов

В матче 30 тура английской Премьер-лигина выезде сыграл вничью с(2:2).

После гола Жоэлинтона «Сороки» вышли вперед, но вскоре Харри Кейн оформил дубль и перевернул ход поединка.

От поражения «Ньюкасл» спас Джозеф Уиллок, который сравнял счет на 86 минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Тоттенхэм 2:2 Голы: 1:0 Жоэлинтон (28'), 1:1 Гарри Кейн (30'), 1:2 Гарри Кейн (34'), 2:2 Джозеф Уиллок (85') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Пол Дамметт, Джамал Ласcеллс, Мэтт Ритчи, Эмиль Крафт (Джозеф Уиллок, 79'), Jacob Murphy (Хавьер Манкильо, 83'), Джонджо Шелви, Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф, Жоэлинтон, Дуайт Гейл (Аллан Сент-Максимен, 71') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Давинсон Санчес, Джо Родон, Джафет Танганга, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо (Гарет Бэйл, 88'), Лукас Моура (Эрик Ламела, 64'), Тангай Н'Домбеле, Гарри Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46') Предупреждения: Джовани Ло Чельсо (45'), Джафет Танганга (64'), Пол Дамметт (65'), Джонджо Шелви (72'), Мигель Альмирон (85')

«Ньюкасл» не может выиграть седьмой матч подряд и сейчас занимает 17 место (29). «Тоттенхэм» на пятой позиции (49).