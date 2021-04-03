Мусаев: После матча со «Спартаком» я сказал руководству клуба, что готов сдать свой пост

Главный тренер «Краснодара»после разгромного поражения от(0:5) в матче 24-тура РПЛ заявил, что вопрос своей отставки сначала должен обсудить с президентом клуба

«Проиграли в первую очередь из-за того, что не были командой психологически. Не выполняли необходимый объем работы.

В единоборствах, в фазе атаки, в переключениях. Поэтому мы и пропустили столько мячей. Винить некого, кроме нас самих. Я как тренер прежде всего отвечаю за результат.

Почему заменили капитана? Сафонов с первого дня в "Краснодаре". У него есть все качества, чтобы быть капитаном этой команды много лет. Мы хотели сделать его капитаном в начале сезона. Но решили, чтобы он набирался опыта.

Трудно сказать, был ли это худший матч "Краснодара" в сезоне. Когда ты проигрываешь 0:5 дома "Ахмату", наверное, да. В 2021 году таких матчей был не один.

Так дело не может идти дальше. Нужно делать какие-то изменения. Сейчас бы не хотел бы говорить о мерах. Надо остыть и поговорить с руководством.

У нас появилась неуверенность после того, как мы неудачно сыграли в Лиге Европы. Всё идет как снежный ком. Неудовлетворен самоотдачей игроков вообще никак. Это причина, почему мы пропустили столько.

После матча со "Спартаком" я разговаривал с руководством и сказал, что я готов сегодня же сдать свой пост. Ответ вы слышали.

Вы не думайте, что я здесь сижу… Я дорожу своей работой, я люблю свою работу. Это мой город. Я здесь вырос, вырос в этом клубе как тренер. Мечтаю добыть клубу первые трофеи.

Ситуация меня самого категорически не устраивает. Вы думаете я сижу спокойно и держусь за свое место? Я не могу говорить о том, о чем я должен поговорить в первую очередь с президентом клуба», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что после разгромного поражения от «Спартака» (1:6), генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что Мусаев не будет уволен, даже если проиграет все оставшиеся матчи сезона.