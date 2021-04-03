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    • Мусаев: После матча со «Спартаком» я сказал руководству клуба, что готов сдать свой пост
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    Мусаев: После матча со «Спартаком» я сказал руководству клуба, что готов сдать свой пост

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-тура РПЛ заявил, что вопрос своей отставки сначала должен обсудить с президентом клуба Сергеем Галицким.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Проиграли в первую очередь из-за того, что не были командой психологически. Не выполняли необходимый объем работы.

    В единоборствах, в фазе атаки, в переключениях. Поэтому мы и пропустили столько мячей. Винить некого, кроме нас самих. Я как тренер прежде всего отвечаю за результат.

    Почему заменили капитана? Сафонов с первого дня в "Краснодаре". У него есть все качества, чтобы быть капитаном этой команды много лет. Мы хотели сделать его капитаном в начале сезона. Но решили, чтобы он набирался опыта.

    Трудно сказать, был ли это худший матч "Краснодара" в сезоне. Когда ты проигрываешь 0:5 дома "Ахмату", наверное, да. В 2021 году таких матчей был не один.

    Так дело не может идти дальше. Нужно делать какие-то изменения. Сейчас бы не хотел бы говорить о мерах. Надо остыть и поговорить с руководством.

    У нас появилась неуверенность после того, как мы неудачно сыграли в Лиге Европы. Всё идет как снежный ком. Неудовлетворен самоотдачей игроков вообще никак. Это причина, почему мы пропустили столько.

    После матча со "Спартаком" я разговаривал с руководством и сказал, что я готов сегодня же сдать свой пост. Ответ вы слышали.

    Вы не думайте, что я здесь сижу… Я дорожу своей работой, я люблю свою работу. Это мой город. Я здесь вырос, вырос в этом клубе как тренер. Мечтаю добыть клубу первые трофеи.

    Ситуация меня самого категорически не устраивает. Вы думаете я сижу спокойно и держусь за свое место? Я не могу говорить о том, о чем я должен поговорить в первую очередь с президентом клуба», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    Напомним, что после разгромного поражения от «Спартака» (1:6), генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что Мусаев не будет уволен, даже если проиграет все оставшиеся матчи сезона.

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