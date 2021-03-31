Галактионов: Дания — очень крепкая и атлетичная команда

Главный тренер молодежной сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча группового турнира чемпионата Европы-2021 против Дании, который пройдет 31 марта.

«Дания — очень крепкая и атлетичная команда по антропометрии. Хорошая и организованная сборная европейского уровня. Необходимо помнить, что это финальная часть чемпионата Европы — здесь априори не может быть слабых команд. Но и результаты игр исландцев не должны вводить в заблуждение — в сборной также есть качественные футболисты, которые востребованы в Европе.

Решение по составу будет принято завтра. Окончательного решения пока нет. Посмотрим по состоянию футболистов, кто и внутренне готов, и функционально. Будем отталкиваться от этого и примем окончательное решение. Не надо гадать и ставить акценты на то, кто завтра выйдет в стартовом составе», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

Молодежная сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. Дания — шесть баллов и первая строчка.