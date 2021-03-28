Украина — Финляндия: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 2-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 в группе D.

Хозяева открыли счет на 80-й минуте. Марлос отпасовал вперед по правому флангу атаки на Караваева и тот здорово прострелил в центр на линию вратарской, где Мораес сыграл на опережение, ударом в касание отправив мяч в цель.

На 88-й минуте Виталий Миколенко потерял мяч в своей штрафной после паса назад от Забарного и нарушил правила против Пукки, получив красную карточку и пенальти в свои ворота.

Теэму Пукки уверенным ударом с точки отправил мяч в угол ворот Бущана.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Украина — Финляндия 1:1 Голы: 1:0 Жуниор Мораес (80'), 1:1 Теэму Пукки (пенальти) (89') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Руслан Малиновский, Александр Зубков (Марлос, 58'), Александр Зинченко, Евгений Макаренко (Виктор Коваленко, 78'), Роман Яремчук (Жуниор Мораес, 67') Финляндия: Йессе Йоронен, Паулус Араюури, Албин Гранлунд (Николай Алхо, 17'), Йоона Тойвио, Daniel O'Shaughnessy, Юкка Райтала (Niko Haemaelaeinen, 76'), Глен Камара, Расмус Шуллер (Роберт Тэйлор, 76'), Йони Кауко (Йоэль Похьянпало, 68'), Робин Лод, Теэму Пукки Предупреждения: Николай Матвиенко (56'), Эдуард Соболь (81'), Глен Камара (87'), Георгий Бущан (88'), Йоона Тойвио (90') Удаление: Виталий Миколенко (89')

Эта ничья позволила команде Андрея Шевченко набрать 4 очка и подняться на 3-е место в группе D. Финляндия также с 2 очками находится на 2-й строчке.

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В группе I сборная Польши на своем поле обыграла Андорру со счетом 3:0.

В составе победителей дубль на счету Роберта Левандовского. Еще один раз отличился Кароль Свидерский.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I Польша — Андорра 3:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (30'), 2:0 Роберт Левандовски (55'), 3:0 Кароль Свидерский (88') Польша: Войцех Щенсны, Kamil Piatkowski, Мацей Рыбусь (Камил Гросицки, 60'), Камил Глик, Бартош Берешиньски (Павел Давидович, 60'), Аркадиуш Милик (Пшемыслав Плахета, 60'), Гжегож Крыховяк, Пётр Зелиньски (Kacper Kozlowski, 73'), Камиль Юзвяк, Роберт Левандовски (Кароль Свидерский, 63'), Кшиштоф Пёнтек Андорра: Икер Альварес, Эмили Гарсия, Albert Alavedra, Мойсес Сан-Никола, Christian Garcia, Кристиан Мартинес (Алешандре Мартинез, 74'), Марк Валес, Марк Ребес (Марсио Виейра, 87'), Марк Пужоль (Жорди Алаез, 58'), Марк Гарсия (Жоан Сервос, 58'), Аарон Санчес (Луиджи Сан-Никола, 87') Предупреждения: Christian Garcia (13'), Жорди Алаез (90')

Еще в одном матче группы I сборная Сан-Марино на своем поле уступила Венгрии со счетом 0:3.

Голы забили Адам Салаи, Роланд Шаллаи и Неманья Николич. Салаи и Николич реализовали пенальти, еще один одиннадцатиметровый не сумел реализовать Шаллаи.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I Сан-Марино — Венгрия 0:3 Голы: 0:1 Адам Салаи (пенальти) (13'), 0:2 Роланд Шаллаи (71'), 0:3 Неманья Николич (пенальти) (88') Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Мирко Палацци, Кристиан Бролли, Данте Карлос Росси, Мануэль Баттистини, Filippo Fabbri, Энрико Голинуччи, Лоренцо Лунадей (Кевин Дзондзини, 53'), Марчелло Муларони, Филиппо Берарди (Marco Bernardi, 80'), Никола Нанни (Хосе Хирш Адольфо, 80') Венгрия: Денеш Дибуш, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Loic Nego (Жолт Кальмар, 46'), Тамаш Чери (Неманья Николич, 46'), Kevin Varga (Роланд Варга, 72'), Daniel Gazdag (Ласло Кляйнхайслер, 62'), Давид Шигер, Эндре Ботка, Адам Салаи (Krisztian Geresi, 85'), Роланд Шаллаи Предупреждения: Данте Карлос Росси (19'), Filippo Fabbri (20'), Тамаш Чери (30'), Лоренцо Лунадей (36'), Мануэль Баттистини (58'), Эндре Ботка (76')

После этой победы поляки набрали 4 очка и находятся на 2-м месте в своей группе. На 3-й строчке с 4 очками располагается Венгрия, замыкает таблицу Сан-Марино (0:0).