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    Англия на выезде одолела Албанию в отборочном матче ЧМ-2022

    Албания — Англия: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Албании
    Сборная Албании потерпела домашнее поражение от команды Англии (0:2) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе I.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Англичане провели атаку левым флангом, Шоу мягко навесил в штрафную, Гарри Кейн сыграл на опережение и головой послал мяч в нижний угол ворот.

    А на 63-й минуте англичане совершили перехват у чужой штрафной, далее Кейн сделал передачу на ход Мейсону Маунту, который пробил точно в дальний угол ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I
    Албания — Англия 0:2
    Голы: 0:1 Гарри Кейн (38'), 0:2 Мэйсон Маунт (63') Албания: Этрит Бериша, Фредерик Весели, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Hysen Memolla (Эрмир Леньяни, 59'), Эльсеид Хюсай, Кейди Баре (Ledian Memushaj, 71'), Мюрто Узуни, Казим Лячи (Юльбер Рамадани, 89'), Сокол Чикалеши (Рею Манай, 59'), Armando Broja (Клаус Гясула, 59') Англия: Ник Поуп, Кайл Уолкер, Люк Шоу, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Деклан Райс, Филип Фоден (Джесси Лингард, 81'), Калвин Филлипс (Джеймс Уорд-Праус, 71'), Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт, Гарри Кейн Предупреждения: Кейди Баре (22'), Кайл Уолкер (69'), Гарри Кейн (73'), Эльсеид Хюсай (79'), Клаус Гясула (89')

    Англичане набрали 6 очков и находятся на 1-м месте в группе I. Албанцы с 3 очками располагаются на 2-й строчке.

    В следующем матче Англия дома примет Польшу, а Албания на выезде встретится с Сан-Марино. Оба матча пройдут 31 марта.

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