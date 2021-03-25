На Евро-2020 в Петербурге стадион можно будет заполнить на 50%

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербургесообщил, что чемпионат Европы в городе пройдет с минимальными ограничениями.

«Если говорить о Евро, то мы смотрим с оптимизмом. У нас уже есть договорённость о 50 процентах зрителей, уже есть все параметры проведения. Мы здесь по уровню оптимизма обгоняем организаторов олимпийских игр в Токио. Работаем над допуском иностранных болельщиков. Пока это не вызывает никакого отторжения у властей.

У нас есть уверенность, что, на наш взгляд, центральное событие в спортивной жизни России пройдёт с минимальными допустимыми ограничениями и при этом с соблюдением всех необходимых правил», — цитирует Сорокина ТАСС.

Матчи Евро состоятся с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.