Финляндия — Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 22:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч

Составы команд:

«Финляндия»: Йессе Йоронен, Паулус Араюури, Йоона Тойвио, Niko Haemaelaeinen, Юкка Райтала, Глен Камара, Робин Лод, Николай Алхо, Йони Кауко, Теэму Пукки, Onni Valakari.

«Босния и Герцеговина»: Ибрагим Шехич, Эльдар Чивич, Дарко Тодорович, Синиша Санишанин, Деннис Хаджикадунич, Миралем Пьянич, Гойко Цимирот, Амер Гояк, Эдин Джеко, Раде Крунич, Miroslav Stevanovic.

Предыдущий матч соперников: «Босния и Герцеговина» — «Финляндия» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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