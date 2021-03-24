Финляндия
Сборная Финляндии попала в группу D, где кроме ее грядущего соперника также сыграют команды Франции, Казахстана и Украины. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.
«Суоми» показывают очень сильные результаты. В пяти предыдущих поединках они одержали четыре победы при одном поражении.
Прошлый турнир коллектив провел во втором дивизионе Лиги наций, где в своей группе занял второе место вслед за Уэльсом, но выше Болгарии и Ирландии.
Правда, в своем предыдущем матче сборная потерпела поражение. 18 ноября 2020 года в Лиге наций она уступила Уэльсу — 1:2.
Босния и Герцеговина
Сборной Боснии и Герцеговины вряд ли суждено выиграть квинтет отбора на ЧМ-2022, с учетом того, что там же оказалась Франция, но за вторую строчку теоретически может побороться.
В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда провалилась, заняв последнее место в квартете элитного дивизиона, из-за чего понизилась в классе данного турнира.
На сегодня у балканцев серия поражений из четырех предыдущих поединков во всех турниров. В восьми прошлых матчах они не выигрывают.
В последний на сегодня на раз Босния и Герцеговина одержала победу еще в позапрошлом году, одолев Лихтенштейн (3:0) 18 ноября 2019.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,30.