В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Финляндии сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Матч начнется в 22:45 мск на стадионе «Олимпийский». Финляндия — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Сборная Финляндии попала в группу D, где кроме ее грядущего соперника также сыграют команды Франции, Казахстана и Украины. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

«Суоми» показывают очень сильные результаты. В пяти предыдущих поединках они одержали четыре победы при одном поражении.

Прошлый турнир коллектив провел во втором дивизионе Лиги наций, где в своей группе занял второе место вслед за Уэльсом, но выше Болгарии и Ирландии.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Правда, в своем предыдущем матче сборная потерпела поражение. 18 ноября 2020 года в Лиге наций она уступила Уэльсу — 1:2.

Босния и Герцеговина

Сборной Боснии и Герцеговины вряд ли суждено выиграть квинтет отбора на ЧМ-2022, с учетом того, что там же оказалась Франция, но за вторую строчку теоретически может побороться.

В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда провалилась, заняв последнее место в квартете элитного дивизиона, из-за чего понизилась в классе данного турнира.

На сегодня у балканцев серия поражений из четырех предыдущих поединков во всех турниров. В восьми прошлых матчах они не выигрывают.

В последний на сегодня на раз Босния и Герцеговина одержала победу еще в позапрошлом году, одолев Лихтенштейн (3:0) 18 ноября 2019.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,30.