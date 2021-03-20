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    «Айнтрахт» оформил результативную победу над «Унионом»

    «Айнтрахт» — «Унион»: счет 5:2, обзор голов

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    «Айнтрахт» Ади Хюттера взял три очка в поединке с «Унионом», разгромив соперника 5:2.

    Андре Силва
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    Андре Силва

    Героями первого тайма стали Филип Костич и Андре Силва. Костич забил гол и отдал передачу, а Силва сделал дубль и оформил один ассист. Также автогол на счету Роберта Андриха со стороны гостей и дубль на счету Макса Крузе.

    Тимоти Чендлер установил окончательный результат, забив на 92 минуте матча.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Унион 5:2
    Голы: 1:0 Андре Силва (2'), 1:1 Макс Крузе (7'), 2:1 Роберт Андрих (автогол) (35'), 3:1 Филип Костич (39'), 4:1 Андре Силва (41'), 4:2 Макс Крузе (45'), 5:2 Тимоти Чэндлер (90') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Штефан Ильзанкер, Макото Хасебе, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада (Айдин Хрустич, 9027'), Себастьян Роде, Аймен Баркок (Рагнар Ахе, 7727'), Лука Йович (Стивен Цубер, 7727'), Андре Силва (Тимоти Чэндлер, 7727') Унион: Андреас Люте, Нико Шлоттербек, Марвин Фридрих, Робин Кнохе, Юлиан Рюэрсон (Мариус Бюльтер, 8327'), Гриша Прёмель (Себастьян Грисбек, 7127'), Кристофер Триммель, Роберт Андрих, Маркус Ингвартсен (Кэита Эндо, 6127'), Йоэль Похьянпало (Седрик Тойхерт, 6127'), Макс Крузе Предупреждения: Макото Хасебе (72'), Седрик Тойхерт (86'), Роберт Андрих (89')

    После этой победы «Айнтрахт» закрепился на 4 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 47 очков. «Унион» находится вблизи зоны еврокубков на 8 месте (38 очков).

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