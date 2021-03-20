«Атлетик» — «Эйбар»: счет матча 1:1, обзор голов

Юри Берчиче Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 1:1.
На 9-й минуте Юри Берчиче вывел хозяев поля вперед. Гости отыгрались спустя восемь минут усилиями Кике.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Эйбар 1:1
Голы: 1:0 Юри Берчиче (9'), 1:1 Энрике Гарсия (17') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Оскар де Маркос, Микель Весга (Дани Гарсия, 4627'), Унаи Лопес (Унай Венседор, 4627'), Икер Муньяин (Ибай Гомес, 7527'), Алехандро Беренгер (Хон Морсильо, 7527'), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 6927') Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Рафаэл Суареш, Алехандро Посо, Анайц Арбилья, Серхио Альварес, Папе Диоп, Алейш Гарсия (Педро Леон, 8427'), Энрике Гарсия (Кике Энрике Гонсалес, 9027'), Кевин Родригеш (Такаси Инуи, 7127'), Бриан Хиль Предупреждения: Иньиго Мартинес (56'), Алехандро Посо (74')
В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает девятое место (35 очков), а «Эйбар» — 18-е (23 очка).