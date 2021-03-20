ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
  • 12:45
    • СМИ: Головин сможет сыграть против Словении в Сочи
  • 17:35
    • СМИ: ЦСКА договорился с Оличем
  • 15:33
    • Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков
  • 15:06
    • Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде
  • 13:11
    • Агент Головина: Саша летит в Сочи. Даже не знаю, как РФС смог договориться
    Все новости спорта

    «Атлетик» и «Эйбар» обменялись голами

    «Атлетик» — «Эйбар»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Эйбар Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры.

    Юри Берчиче
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юри Берчиче

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 1:1.

    На 9-й минуте Юри Берчиче вывел хозяев поля вперед. Гости отыгрались спустя восемь минут усилиями Кике.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Эйбар 1:1
    Голы: 1:0 Юри Берчиче (9'), 1:1 Энрике Гарсия (17') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Оскар де Маркос, Микель Весга (Дани Гарсия, 4627'), Унаи Лопес (Унай Венседор, 4627'), Икер Муньяин (Ибай Гомес, 7527'), Алехандро Беренгер (Хон Морсильо, 7527'), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 6927') Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Рафаэл Суареш, Алехандро Посо, Анайц Арбилья, Серхио Альварес, Папе Диоп, Алейш Гарсия (Педро Леон, 8427'), Энрике Гарсия (Кике Энрике Гонсалес, 9027'), Кевин Родригеш (Такаси Инуи, 7127'), Бриан Хиль Предупреждения: Иньиго Мартинес (56'), Алехандро Посо (74')

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает девятое место (35 очков), а «Эйбар» — 18-е (23 очка).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Сельта» «Реал»?
  • «Сельта» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • Вторая игра в Питере будет богатой на голы?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Прервет ли «Штутгарт» десятилетнюю серию поражений от «Баварии»?
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 18:15
    •  4.33
  • Прогноз на матч Сельта — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вальядолид — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Бордо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры