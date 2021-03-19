ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
  • 19:10
    • СМИ: ЦСКА хочет назначить Олича главным тренером ЦСКА
  • 15:19
    • «МЮ» сыграет с испанской командой в 1/4 финала ЛЕ, «Арсенал» — с чешской
  • 21:05
    • «Сочи» всухую разгромили «Тамбов»
  • 20:58
    • «Химки» на выезде обыграли «Рубин»
  • 19:43
    • Россия заняла четвертое место в мужском зачете Кубка наций
    Все новости спорта

    «Сочи» всухую разгромили «Тамбов»

    «Сочи» — «Тамбов»: счет 5:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Сочи Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Сочи» в матче 23 тура РПЛ разгромили «Тамбов» со счетом 5:0. Команда прервала серию без побед.

    Кристиан Нобоа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Нобоа

    Дубль в матче оформил форвард Антон Заболотный. Также по голу забили Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Тамбов 5:0
    Голы: 1:0 Антон Заболотный (45'), 2:0 Сергей Терехов (55'), 3:0 Александр Руденко (74'), 4:0 Антон Заболотный (80'), 5:0 Maksim Barsov (90') Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев (Данила Прохин, 7827'), Иван Миладинович, Артур Юсупов, Сергей Терехов (Эльмир Набиуллин, 7827'), Ибрагим Цаллагов (Danil Prutsev, 8427'), Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Антон Заболотный (Maksim Barsov, 8427'), Жоаозиньо (Александр Руденко, 1327') Тамбов: Rodion Syamuk, Alexander Denisov, Dmitri German, Виталий Шахов (Moris Nusuev, 6527'), Denis Kaykov, Farkhod Vasiev (Антон Терехов, 4627'), Кэтэлин Карп (Владимир Кабахидзе, 8227'), Юрий Бавин, Азер Алиев, Kirill Klimov (Artem Arhipov, 6927'), Владислав Карапузов (Evgeni Chabanov, 6927') Предупреждения: Виталий Шахов (2'), Kirill Klimov (12'), Иван Новосельцев (26'), Антон Заболотный (31'), Миха Мевля (62')

    После этого поединка «Сочи» набрали 40 очков и вышли на 4 место в турнирной таблице. У «Тамбова» 13 очков. «Волки» занимают последнее место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лейпциг» выиграет у «Арминии» с разгромным счетом?
  • «Арминия» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Вернется ли «Лидс к победам?
  • «Фулхэм» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Вторая игра в Москве голами баловать не будет
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.55
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арминия — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Парма — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бетис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эспаньол — Логроньес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры