«Сочи» — «Тамбов»: счет 5:0, обзор голов

в матче 23 тура РПЛ разгромилисо счетом 5:0. Команда прервала серию без побед.

Дубль в матче оформил форвард Антон Заболотный. Также по голу забили Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Тамбов 5:0 Голы: 1:0 Антон Заболотный (45'), 2:0 Сергей Терехов (55'), 3:0 Александр Руденко (74'), 4:0 Антон Заболотный (80'), 5:0 Maksim Barsov (90') Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев (Данила Прохин, 7827'), Иван Миладинович, Артур Юсупов, Сергей Терехов (Эльмир Набиуллин, 7827'), Ибрагим Цаллагов (Danil Prutsev, 8427'), Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Антон Заболотный (Maksim Barsov, 8427'), Жоаозиньо (Александр Руденко, 1327') Тамбов: Rodion Syamuk, Alexander Denisov, Dmitri German, Виталий Шахов (Moris Nusuev, 6527'), Denis Kaykov, Farkhod Vasiev (Антон Терехов, 4627'), Кэтэлин Карп (Владимир Кабахидзе, 8227'), Юрий Бавин, Азер Алиев, Kirill Klimov (Artem Arhipov, 6927'), Владислав Карапузов (Evgeni Chabanov, 6927') Предупреждения: Виталий Шахов (2'), Kirill Klimov (12'), Иван Новосельцев (26'), Антон Заболотный (31'), Миха Мевля (62')

После этого поединка «Сочи» набрали 40 очков и вышли на 4 место в турнирной таблице. У «Тамбова» 13 очков. «Волки» занимают последнее место.