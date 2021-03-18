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    «Локомотив» вырвал победу у «Уфы»

    «Уфа» — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Локомотив» одержал победу над «Уфой» в выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Железнодорожники» вырвали победу на 80-й минуте. Мацей Рыбус навесил с углового, Эдер поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Гжегож Крыховяк добил мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Локомотив 0:1
    Гол: 0:1 Гжегож Крыховяк (80') Уфа: Александр Беленов, Григорий Морозов, Боян Йокич, Неманья Милетич (Тимур Жамалетдинов, 9027'), Константин Плиев, Джемал Табидзе, Parfait Bizoza, Олег Иванов, Filip Mrzljak, Остон Урунов, Вячеслав Кротов (Дмитрий Сысуев, 7627') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Ведран Чорлука (Виталий Лысцов, 4627'), Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов (Станислав Магкеев, 8527'), Даниил Куликов (Фёдор Смолов, 6127'), Максим Мухин, Франсуа Камано (Дмитрий Баринов, 7927'), Виталий Лисакович (Эдер, 7927') Предупреждения: Боян Йокич (17'), Виталий Лисакович (53'), Фёдор Смолов (63'), Константин Плиев (78'), Эдер (87')

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место (40 очков), а «Уфа» — 15-е (14 очков).

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