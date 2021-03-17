Карпин: Результат — хорошо, что касается игры — худшая

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против(4:0).

«Можно сказать, что наконец пришла реализация. Но по игре есть большие вопросы, особенно в первом тайме. Считаю, это худший тайм за последний год.

Зато реализация появилась. Это то, чего не хватало. Сегодня забили три гола с угловых, в других не забивали.

Не могу сказать, что сыграли лучше, чем в тех матчах, в которых не выигрывали. Сегодня забили — разница только в этом. А по игре выглядели хуже чем в других встречах.

Антифутбол? Нет, чуть-чуть получше, погодные условия уже другие. Уже не было ветра и минуса, поле помягче. Мяч не всегда, но катался.

Повлияли замены в перерыве. Не только на результат, но и на игру. Также мы немного напомнили, что нужно делать и внесли коррективы.

Все вышли хорошо, это во многом повлияло на развитие событий и на игру. Хорошо вышел Понтус Альмквист, практически вторым касанием забил.

Результат — хорошо, что касается игры — худшая», — приводит слова Карпина сайт «Ростова».